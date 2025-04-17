Бальзам Сабельник с живокостом (Balm Marsh cinquefoil with comfrey)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,31
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,97
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,96
Экономия при брони: -7,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,71
Экономия при брони: -1,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника