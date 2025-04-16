Бальзам Живокост с пчелиным ядом (Balm Comfrey with bee venom)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
47,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,68
Экономия при брони: -1,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,94
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
47,56
Экономия при брони: -1,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника