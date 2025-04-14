Бальзам Живокост с пчелиным ядом (Balm Comfrey with bee venom)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,54
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,49
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,36
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,90
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
40,64
Экономия при брони: -8,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,47
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,74
Экономия при брони: -6,68 грн