Бальзам Живокост с пчелиным ядом (Balm Comfrey with bee venom)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,40
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,45
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
40,44
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,43
Экономия при брони: -4,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,11
Экономия при брони: -1,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,25
Экономия при брони: -7,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника