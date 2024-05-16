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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл - Харьков (586957) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
34,92
Экономия: -3,52 грн
31,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
29,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
29,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
30,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
37,53
Экономия: -6,56 грн
30,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
31,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (5)
28,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
34,78
Экономия: -3,81 грн
30,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
29,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
26,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
35,19
Экономия: -4,12 грн
31,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
32,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 126
Всего: упаковка (2)
39,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
36,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
36,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
35,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
31,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
33,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
34,07
Экономия: -3,33 грн
30,74 грн