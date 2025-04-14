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Андроксель (Androxel)
Андроксель (Androxel)
Одесса
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
256.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 23
344.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
344.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
345.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 15:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
347.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
397.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 1
403.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1102,90
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Воробкевича Сидора, 33
407.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1102,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 2-Б
427.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
427.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 52/2
427.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
999,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69
427.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
999,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
428.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 20
431.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
432.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
433.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
434.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-44,90 грн
1058,10
грн
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