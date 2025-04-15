Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Львов, ул. Кульпарковская, 3
2.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -59,80 грн
1043,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
661,80
Экономия при брони: -35,88 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
551,50
Экономия при брони: -29,90 грн
D.s.
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
4.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Львов, ул. Щирецкая, 36
4.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
4.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
D.s.
Львов, ул. Вашингтона, 8
5.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
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Подорожник
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1091,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1090,90 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 17
64.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -59,80 грн
1043,20 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
112.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
113.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
621,16
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
113.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
772,10
Экономия при брони: -41,86 грн
D.s.
Владимир, ул. Ковельская, 100
115.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Тернополь, ул. Русская, 16
117.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
117.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
D.s.
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн