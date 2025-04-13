Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1065,00
Экономия при брони: -42,60 грн
1022,40 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
275,75
Экономия при брони: -7,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
6.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
7.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
7.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
8.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1073,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1097,00
Экономия при брони: -43,88 грн
1053,12 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
8.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
9.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00 грн