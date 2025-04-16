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Андроксель (Androxel)
Андроксель (Androxel)
Кривой Рог
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
106.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 23
194.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
199.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
200.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
312.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 1
317.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1102,90
грн
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1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 73
324.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
341.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 13
341.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
341.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1065,00
Экономия при брони:
-42,60 грн
1022,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
343.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1097,00
Экономия при брони:
-43,88 грн
1053,12
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
345.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-42,70 грн
1060,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 20
346.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
346.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-42,70 грн
1060,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
346.9 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
347.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
347.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-42,70 грн
1060,30
грн
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