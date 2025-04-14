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Андроксель (Androxel)
Андроксель (Androxel)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 23
305.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
308.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
309.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
309.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1088,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
330.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-59,80 грн
1043,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
399.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1065,00
Экономия при брони:
-42,60 грн
1022,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
400.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 1
401.4 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1102,90
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1097,00
Экономия при брони:
-43,88 грн
1053,12
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
402.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1029,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
404.0 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1073,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
404.5 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1073,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
404.7 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1073,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
275,75
Экономия при брони:
-7,50 грн
268,25
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
410.3 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
410.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1060,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
411.2 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1073,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
411.8 км
Андроксель порошок саше №20
Seris
1103,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1073,00
грн
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