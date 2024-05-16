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Андроксель порошок саше в коробке, №20 - Харьков (584122) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (5)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (4)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (3)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (3)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
989,00 грн
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Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сенная, 32
Всего: упаковка (6)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (5)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (8)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
989,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (6)
989,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (3)
989,00 грн