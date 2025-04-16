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Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Микстард 30 HM флекспен (Mixtard 30 HM flexpen)
Николаев
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
845,21
Экономия при брони:
-44,73 грн
800,48
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
676,29
Экономия при брони:
-27,95 грн
648,34
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
98.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,55
Экономия при брони:
-41,13 грн
810,42
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
857,82
Экономия при брони:
-47,40 грн
810,42
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
851,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
689,45
Экономия при брони:
-41,11 грн
648,34
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
108.4 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
858,96
Экономия при брони:
-48,54 грн
810,42
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
108.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
651,68
Экономия при брони:
-11,76 грн
639,92
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
108.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
108.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
108.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
694,53
Экономия при брони:
-46,19 грн
648,34
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
325,84
Экономия при брони:
-5,88 грн
319,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
859,61
Экономия при брони:
-49,19 грн
810,42
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
110.7 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
814,60
Экономия при брони:
-14,70 грн
799,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
843,24
Экономия при брони:
-32,82 грн
810,42
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
848,05
Экономия при брони:
-37,63 грн
810,42
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
111.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
740,62
грн
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Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
111.1 км
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Novo Nordisk
829,50
грн
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