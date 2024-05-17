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Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл многодоз. однораз. шприц-ручке, №5 - Запорожье (556202) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), картридж (4)
851,23
Экономия: -45,56 грн
805,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: раствор для инъекций (4)
739,88
Экономия: -40,43 грн
699,45 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
777,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
815,18
Экономия: -10,15 грн
805,03 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), картридж (1)
803,40
Экономия: -41,10 грн
762,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), картридж (4)
847,18
Экономия: -37,18 грн
810,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
835,80
Экономия: -31,30 грн
804,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6), картридж (1)
846,49
Экономия: -41,99 грн
804,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
847,70
Экономия: -43,20 грн
804,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), картридж (4)
785,28
Экономия: -29,55 грн
755,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: раствор для инъекций (3)
807,10
Экономия: -2,07 грн
805,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1), картридж (4)
840,94
Экономия: -34,97 грн
805,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
853,09
Экономия: -48,59 грн
804,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), картридж (1)
819,37
Экономия: -34,38 грн
784,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2), картридж (2)
907,85
Экономия: -43,78 грн
864,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
807,09
Экономия: -2,06 грн
805,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1), картридж (4)
835,91
Экономия: -30,91 грн
805,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2), картридж (3)
855,67
Экономия: -51,17 грн
804,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (2), картридж (4)
733,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (3)
810,98
Экономия: -36,48 грн
774,50 грн