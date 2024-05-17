Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл многодоз. однораз. шприц-ручке, №5 - Запорожье (556202) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 76 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Аптека шар@
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (1)
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (6), картридж (1)
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (4)
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Аптека бам
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (1)
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), картридж (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2), картридж (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А