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Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл многодоз. однораз. шприц-ручке, №5 - Днепр (Днепропетровск) (556202) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
924,11
Экономия: -58,10 грн
866,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
835,59
Экономия: -32,98 грн
802,61 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4), картридж (2)
863,38
Экономия: -53,38 грн
810,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
840,14
Экономия: -37,72 грн
802,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
819,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (4)
836,92
Экономия: -32,42 грн
804,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
782,22
Экономия: -41,41 грн
740,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
860,65
Экономия: -56,15 грн
804,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (3)
843,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3), картридж (2)
841,02
Экономия: -36,52 грн
804,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
842,15
Экономия: -37,65 грн
804,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2), картридж (3)
912,72
Экономия: -58,28 грн
854,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
860,65
Экономия: -68,22 грн
792,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), картридж (4)
861,68
Экономия: -64,85 грн
796,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: раствор для инъекций (4)
802,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
852,53
Экономия: -42,53 грн
810,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2), картридж (1)
904,80
Экономия: -35,54 грн
869,26 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (2)
807,10
Экономия: -4,48 грн
802,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (4), картридж (4)
849,93
Экономия: -39,93 грн
810,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (3)
802,62 грн