Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИАНТИБИОТИКИ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПрочие антибиотики для местного примененияМупироцинБактопикЦены в аптеках

Бактопик мазь 2 % туба алюминиевая 15 г, №1 - Одесса (505289) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
Всего: упаковка (1)
211,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
211,85
Экономия: -26,10 грн
185,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
202,62
Экономия: -10,82 грн
191,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом