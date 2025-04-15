Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
239,88
Экономия при брони: -24,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
241,68
Экономия при брони: -33,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,60
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
228,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
228,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
236,30
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,10
Экономия при брони: -9,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -10,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
246,21
Экономия при брони: -39,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
161,64
Экономия при брони: -18,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
245,33
Экономия при брони: -38,42 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
161,77
Экономия при брони: -23,84 грн