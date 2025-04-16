Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
238,45
Экономия при брони: -35,79 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,60
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
246,82
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
243,82
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
236,10
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
153,94
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
248,84
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
162,54
Экономия при брони: -18,56 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,96
Экономия при брони: -36,05 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
227,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум