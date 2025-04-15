Львов (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
245,18
Экономия при брони: -23,98 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
247,71
Экономия при брони: -35,26 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,68
Экономия при брони: -22,34 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
236,10
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -18,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
157,61
Экономия при брони: -14,61 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум