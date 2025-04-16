Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
164,72
Экономия при брони: -26,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
228,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,67
Экономия при брони: -13,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,01
Экономия при брони: -27,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
246,59
Экономия при брони: -34,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,99
Экономия при брони: -31,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,34
Экономия при брони: -43,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
162,32
Экономия при брони: -17,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
207,80
Экономия при брони: -1,60 грн