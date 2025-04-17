Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -11,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,60
Экономия при брони: -7,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
246,22
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
236,10
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,03
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -11,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,92
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
243,87
Экономия при брони: -37,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
245,85
Экономия при брони: -29,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
238,22
Экономия при брони: -30,38 грн