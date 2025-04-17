Киев
Небиар (Nebiar)

Небиар (Nebiar)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -11,50 грн
219,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,60
Экономия при брони: -7,04 грн
227,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
209,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80
Экономия при брони: -15,50 грн
219,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -13,10 грн
219,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
246,22
Экономия при брони: -40,70 грн
205,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
236,10
Экономия при брони: -16,80 грн
219,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
244,03
Экономия при брони: -26,59 грн
217,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
221,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
230,80
Экономия при брони: -11,50 грн
219,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
203,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
242,92
Экономия при брони: -36,30 грн
206,62 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -13,10 грн
219,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
222,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
243,87
Экономия при брони: -37,37 грн
206,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
209,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
245,85
Экономия при брони: -29,12 грн
216,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
209,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
234,80
Экономия при брони: -15,50 грн
219,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Небиар таблетки 5 мг блистер в пачке №30
Корпорация Артериум
238,22
Экономия при брони: -30,38 грн
207,84 грн
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