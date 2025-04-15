Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
132,42
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
80,27
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
115,84
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
115,66
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,19
Экономия при брони: -23,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
43,55
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,79
Экономия при брони: -25,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
131,22
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
130,61
Экономия при брони: -13,14 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
115,25
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,09
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
117,03
Экономия при брони: -11,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,10
Экономия при брони: -9,63 грн