Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,18
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,66
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
131,38
Экономия при брони: -23,79 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
79,11
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,34
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,12
Экономия при брони: -14,74 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,83
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,03
Экономия при брони: -14,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
128,45
Экономия при брони: -19,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
118,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,68
Экономия при брони: -17,23 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,88
Экономия при брони: -5,63 грн