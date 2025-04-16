Киев
Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)

Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
109,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,02
Экономия при брони: -8,15 грн
120,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
120,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
120,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
40,85
Экономия при брони: -0,57 грн
40,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,11
Экономия при брони: -8,13 грн
120,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
135,93
Экономия при брони: -14,95 грн
120,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -1,70 грн
120,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
130,08
Экономия при брони: -8,97 грн
121,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
115,47 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
118,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
134,43
Экономия при брони: -14,70 грн
119,73 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
125,53
Экономия при брони: -6,29 грн
119,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,00 грн
120,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,31
Экономия при брони: -5,98 грн
116,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
41,58
Экономия при брони: -1,92 грн
39,67 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
135,27
Экономия при брони: -15,54 грн
119,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,12
Экономия при брони: -5,01 грн
121,11 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
110,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное