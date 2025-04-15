Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
128,80
Экономия при брони: -22,13 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,51
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
44,00
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
83,11
Экономия при брони: -2,87 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
134,14
Экономия при брони: -20,47 грн