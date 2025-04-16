Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
134,48
Экономия при брони: -13,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
114,51
Экономия при брони: -13,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
130,93
Экономия при брони: -14,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
89,67
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
131,37
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
133,96
Экономия при брони: -22,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
132,62
Экономия при брони: -8,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,97
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,87
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
133,28
Экономия при брони: -18,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
115,76
Экономия при брони: -14,96 грн