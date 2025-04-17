Амиодарон-Дарница (Amiodarone-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,62
Экономия при брони: -3,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,19
Экономия при брони: -20,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
83,11
Экономия при брони: -0,73 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,03
Экономия при брони: -6,21 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,88
Экономия при брони: -27,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,36
Экономия при брони: -5,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,74
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,96
Экономия при брони: -10,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница