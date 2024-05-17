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Амиодарон-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №30 - Запорожье (546285) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (105)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
111,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
106,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
124,70
Экономия: -24,88 грн
99,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки (20)
106,63
Экономия: -18,02 грн
88,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (10)
93,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
118,68
Экономия: -14,07 грн
104,61 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
106,86
Экономия: -8,76 грн
98,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
94,47 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки (20)
106,86
Экономия: -8,76 грн
98,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
112,80
Экономия: -8,19 грн
104,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
103,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
121,12
Экономия: -23,79 грн
97,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
104,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (20)
109,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (105)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
111,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
121,40
Экономия: -23,72 грн
97,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
118,43
Экономия: -24,45 грн
93,98 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
118,60
Экономия: -6,60 грн
112,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (105)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
111,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
100,38
Экономия: -4,98 грн
95,40 грн