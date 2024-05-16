Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовАбифолЦены в аптеках

Абифол порошок саше 2 г, №30 - Львов (870638) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
583,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1), саше (10)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: саше (1)
538,26 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: саше (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: саше (10)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: саше (9)
538,26 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Бурштын, ул. Калушская, 10
Всего: упаковка (1)
561,28 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: саше (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Долина, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (2)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 98
Всего: саше (28)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: саше (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
Всего: саше (1)
538,26 грн