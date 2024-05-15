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Абифол порошок саше 2 г, №30 - Харьков (870638) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (2)
564,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 46
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
564,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: упаковка (1)
519,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 96
Всего: саше (14)
561,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Всего: упаковка (2)
567,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: саше (8)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Победы, 105-Б
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
582,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Недригайлов, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (2)
537,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Коржевская, 95/37
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: саше (9)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 77
Всего: саше (4)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, ул. Ярослава Мудрого, 42
Всего: упаковка (1)
583,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (1)
537,77 грн