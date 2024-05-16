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Абифол саше 2 г, №30 - Львов (589167) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
629,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: саше (20)
582,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), саше (1)
651,82
Экономия: -66,07 грн
585,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
577,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
629,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: саше (20)
582,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
641,85
Экономия: -31,49 грн
610,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
629,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
614,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: (15)
662,99
Экономия: -68,65 грн
594,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
776,99
Экономия: -182,65 грн
594,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: (1)
642,59
Экономия: -48,25 грн
594,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
629,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
666,99
Экономия: -72,65 грн
594,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
713,99
Экономия: -119,65 грн
594,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
755,99
Экономия: -161,65 грн
594,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: (15)
677,43
Экономия: -96,57 грн
580,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
800,99
Экономия: -206,65 грн
594,34 грн