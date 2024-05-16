Абифол саше 2 г, №30 - Львов (589167) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 78 аптеках
Аптека нц
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Всего: упаковка (33)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (20)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1), саше (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Всего: упаковка (33)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Бажаемо здоровья
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Всего: саше (20)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Подорожник
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Всего: упаковка (33)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (33)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (33)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Аптека бам
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Всего: (15)
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
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Всего: (1)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
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Всего: упаковка (33)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Аптека низких цен
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Всего: (15)
Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б