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Абифол саше 2 г, №30 - Днепр (Днепропетровск) (589167) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
629,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
716,10
Экономия: -88,27 грн
627,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
689,99
Экономия: -95,71 грн
594,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
629,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
703,34
Экономия: -87,23 грн
616,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
629,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
687,15
Экономия: -70,93 грн
616,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), саше (20)
684,22
Экономия: -59,78 грн
624,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
629,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
677,42
Экономия: -81,89 грн
595,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
700,31
Экономия: -104,78 грн
595,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: (20)
675,10
Экономия: -59,05 грн
616,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (79)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
629,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
674,98
Экономия: -58,93 грн
616,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
666,99
Экономия: -72,71 грн
594,28 грн