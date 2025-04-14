Атопи эксперт крем Гирудо дерм атопик програм (Atopi expert cream Hirudo derm atopic program)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
294,77
Экономия при брони: -40,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,73
Экономия при брони: -49,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,05
Экономия при брони: -47,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
298,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
302,08
Экономия при брони: -27,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,47
Экономия при брони: -54,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,90
Экономия при брони: -54,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
304,95
Экономия при брони: -51,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
304,38
Экономия при брони: -48,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
295,31
Экономия при брони: -36,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
305,19
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
297,31
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
304,13
Экономия при брони: -53,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
299,71
Экономия при брони: -38,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
302,82
Экономия при брони: -52,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
297,08
Экономия при брони: -39,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
297,60
Экономия при брони: -38,23 грн