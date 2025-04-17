Атопи эксперт крем Гирудо дерм атопик програм (Atopi expert cream Hirudo derm atopic program)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,78
Экономия при брони: -29,68 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
319,44
Экономия при брони: -17,05 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
295,86
Экономия при брони: -21,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
297,03
Экономия при брони: -22,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,33
Экономия при брони: -28,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
312,59
Экономия при брони: -9,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
311,94
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
293,86
Экономия при брони: -37,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
295,43
Экономия при брони: -12,41 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
303,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл №1
МНПО Биокон
293,64
Экономия при брони: -25,33 грн