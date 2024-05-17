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ATOPI EXPERT СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ из серии HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM 400 мл - Запорожье (583435) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
234,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
272,18
Экономия: -39,05 грн
233,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
273,97
Экономия: -67,53 грн
206,44 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
215,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
234,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
234,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
234,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
251,02
Экономия: -16,92 грн
234,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
215,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
234,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
270,50
Экономия: -49,16 грн
221,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
269,08
Экономия: -61,97 грн
207,11 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
234,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
272,52
Экономия: -52,26 грн
220,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
272,91
Экономия: -39,68 грн
233,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
269,13
Экономия: -48,78 грн
220,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
275,39
Экономия: -55,38 грн
220,01 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
234,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
273,50
Экономия: -41,13 грн
232,37 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
234,30 грн