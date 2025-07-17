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Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Одесса
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Доступно в 139 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
322,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
350,51
Экономия при брони:
-17,26 грн
333,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
360,60
Экономия при брони:
-23,87 грн
336,73
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
178,69
Экономия при брони:
-54,05 грн
124,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
343,11
Экономия при брони:
-93,62 грн
249,49
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 14:00
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 14:00
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 14:00
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
227,88
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
426,26
Экономия при брони:
-104,58 грн
321,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
353,51
Экономия при брони:
-23,17 грн
330,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
371,79
Экономия при брони:
-18,67 грн
353,12
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
298,46
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
376,30
Экономия при брони:
-22,49 грн
353,81
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
450,37
Экономия при брони:
-97,88 грн
352,49
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
362,84
Экономия при брони:
-75,11 грн
287,73
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 18.07 после 16:00
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