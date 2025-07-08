Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
370,58
Экономия при брони: -10,79 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
290,95
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
357,75
Экономия при брони: -43,64 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
392,36
Экономия при брони: -33,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
378,10
Экономия при брони: -46,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
373,10
Экономия при брони: -41,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Князя Романа, 26
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
303,40
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40 грн