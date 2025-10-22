Киев
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
466,66
Экономия при брони:
-94,88 грн
371,78
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
368,97
Экономия при брони:
-52,60 грн
316,37
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
366,50
Экономия при брони:
-13,26 грн
353,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
540,60
Экономия при брони:
-113,11 грн
427,49
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
328,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
235,58
Экономия при брони:
-13,82 грн
221,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
376,25
Экономия при брони:
-59,75 грн
316,50
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
254,80
Экономия при брони:
-7,00 грн
247,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 25.10 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 25.10 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Хмельницкого Богдана, 28
128.2 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 25.10 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 24.10 после 20:00
