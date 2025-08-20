Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 154 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
377,68
Экономия при брони:
-24,45 грн
353,23
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
369,95
Экономия при брони:
-19,71 грн
350,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 13:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
367,60
Экономия при брони:
-41,60 грн
326,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
407,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 14:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
388,07
Экономия при брони:
-17,93 грн
370,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,54
Экономия при брони:
-14,40 грн
370,14
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
385,80
Экономия при брони:
-15,66 грн
370,14
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
395,18
Экономия при брони:
-25,04 грн
370,14
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
248,76
Экономия при брони:
-15,43 грн
233,33
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
378,36
Экономия при брони:
-25,13 грн
353,23
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
441,20
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
355,54
Экономия при брони:
-17,24 грн
338,30
грн
Забронировать
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
340,40
грн
Забрать 21.08 после 16:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
320,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню