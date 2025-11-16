Киев
О товаре
Цены
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Инулин-нео 3 детский (Inulin-neo 3 for children)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 74
2.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
526,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
407,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
374,32
Экономия при брони:
-24,08 грн
350,24
грн
Забронировать
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
326,70
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
320,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
320,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
289,16
Экономия при брони:
-18,21 грн
270,94
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
114.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
300,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
320,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
445,17
Экономия при брони:
-24,28 грн
420,89
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
384,24
Экономия при брони:
-17,08 грн
367,16
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 13-А
117.8 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
467,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
442,37
Экономия при брони:
-21,48 грн
420,89
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
385,73
Экономия при брони:
-21,56 грн
364,17
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
385,83
Экономия при брони:
-18,67 грн
367,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
389,52
Экономия при брони:
-22,36 грн
367,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
388,67
Экономия при брони:
-18,53 грн
370,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
378,48
Экономия при брони:
-14,31 грн
364,17
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
392,69
Экономия при брони:
-25,53 грн
367,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
ИНУЛИН-НЕО 3 серии "ИННЕО" ДЛЯ ДЕТЕЙ пакет-саше №20
Иннео Фарм
387,12
Экономия при брони:
-19,96 грн
367,16
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню