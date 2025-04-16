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Олопатадин (Olopatadine)
Олопатадин (Olopatadine)
Николаев
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Открыто
Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
250.5 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
277.3 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
277.9 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
278.6 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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