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Олопатадин (Olopatadine)
Олопатадин (Olopatadine)
Днепр
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
235.7 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.7 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
238.0 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
238.5 км
Олопатадин капли глазные, раствор 1 мг/мл флакон с крышкой-капельницей 5 мл №1
Корпорация Здоровье
295,70
грн
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