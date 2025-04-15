Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
153,80
Экономия при брони: -17,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
56,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
260,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
157,53
Экономия при брони: -15,11 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
296,35
Экономия при брони: -72,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
31,26
Экономия при брони: -2,36 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
140,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
260,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
140,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
145,26
Экономия при брони: -6,41 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
293,16
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
29,88
Экономия при брони: -0,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
159,41
Экономия при брони: -38,49 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
289,36
Экономия при брони: -69,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
64,66
Экономия при брони: -18,16 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
244,15
Экономия при брони: -63,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
99,07
Экономия при брони: -29,41 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
293,55
Экономия при брони: -69,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
146,34
Экономия при брони: -10,34 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
286,18
Экономия при брони: -63,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
166,83
Экономия при брони: -21,03 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
314,94
Экономия при брони: -40,38 грн