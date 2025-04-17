Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
158,65
Экономия при брони: -20,42 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
298,46
Экономия при брони: -37,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,24
Экономия при брони: -23,73 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
308,65
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40
Экономия при брони: -13,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
106,89
Экономия при брони: -4,06 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
286,60
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
160,15
Экономия при брони: -21,92 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
301,28
Экономия при брони: -40,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,47
Экономия при брони: -23,77 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
303,76
Экономия при брони: -42,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,30
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
157,51
Экономия при брони: -20,94 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
296,32
Экономия при брони: -34,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
146,90
Экономия при брони: -23,98 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
121,16
Экономия при брони: -5,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,30
Экономия при брони: -9,40 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
295,40
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
304,11
Экономия при брони: -36,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,93
Экономия при брони: -26,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40
Экономия при брони: -13,00 грн