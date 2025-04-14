Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
298,21
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
298,96
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,30
Экономия при брони: -10,50 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,40
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
300,64
Экономия при брони: -14,57 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница