Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
93,78
Экономия при брони: -6,60 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
159,80
Экономия при брони: -20,65 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
300,63
Экономия при брони: -33,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,10
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
159,91
Экономия при брони: -15,23 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
306,10
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
304,22
Экономия при брони: -43,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
140,76
Экономия при брони: -9,99 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,30
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
165,89
Экономия при брони: -27,98 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
164,67
Экономия при брони: -22,68 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
180,85
Экономия при брони: -9,53 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
296,69
Экономия при брони: -10,94 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
125,04
Экономия при брони: -8,80 грн