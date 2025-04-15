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Декспро (Dexpro)

Декспро (Dexpro)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 176 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
125,07 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
165,58
Экономия при брони: -35,44 грн
130,14 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
302,51
Экономия при брони: -28,16 грн
274,35 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
78,36 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
255,54 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -15,30 грн
141,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,10
Экономия при брони: -32,40 грн
261,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
45,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
142,50 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
213,28 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
145,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
250,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
109,41
Экономия при брони: -10,64 грн
98,77 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
104,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн
141,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,80
Экономия при брони: -5,10 грн
261,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
61,65 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
78,45
Экономия при брони: -7,90 грн
70,55 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
106,64
Экономия при брони: -1,96 грн
104,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -15,30 грн
141,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,80
Экономия при брони: -5,10 грн
261,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн
141,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,40
Экономия при брони: -32,70 грн
261,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
15,64 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
53,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,30
Экономия при брони: -15,20 грн
141,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,40
Экономия при брони: -32,70 грн
261,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
124,61 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
215,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
126,80 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
271,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн
141,10 грн
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