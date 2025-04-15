Львов (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
165,58
Экономия при брони: -35,44 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
302,51
Экономия при брони: -28,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,10
Экономия при брони: -32,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
109,41
Экономия при брони: -10,64 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,80
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
78,45
Экономия при брони: -7,90 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
106,64
Экономия при брони: -1,96 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,80
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,40
Экономия при брони: -32,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,30
Экономия при брони: -15,20 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,40
Экономия при брони: -32,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,60 грн