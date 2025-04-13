Киев
Декспро (Dexpro)

Декспро (Dexpro)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 629 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
290,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
142,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
145,10 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
285,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
92,94
Экономия при брони: -5,58 грн
87,36 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,60
Экономия при брони: -0,80 грн
265,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
150,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
126,40 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
261,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
142,50 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
228,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
131,44 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
290,46
Экономия при брони: -49,45 грн
241,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,60
Экономия при брони: -0,80 грн
265,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
139,00 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
142,50 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
302,61
Экономия при брони: -43,48 грн
259,13 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
290,70
Экономия при брони: -41,39 грн
249,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
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