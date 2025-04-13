Киев (адрес не указан)
Доступно в 629 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
92,94
Экономия при брони: -5,58 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
290,46
Экономия при брони: -49,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
266,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
302,61
Экономия при брони: -43,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
290,70
Экономия при брони: -41,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн