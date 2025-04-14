Днепр (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,68
Экономия при брони: -15,57 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
304,16
Экономия при брони: -38,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
166,61
Экономия при брони: -41,97 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
226,42
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
228,40
Экономия при брони: -21,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
285,80
Экономия при брони: -27,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
110,66
Экономия при брони: -12,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
166,14
Экономия при брони: -29,82 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
156,91
Экономия при брони: -23,11 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
300,09
Экономия при брони: -34,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
162,12
Экономия при брони: -38,51 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
110,16
Экономия при брони: -19,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
164,77
Экономия при брони: -41,16 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
223,91
Экономия при брони: -12,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,16
Экономия при брони: -26,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
294,44
Экономия при брони: -49,19 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40 грн