Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
125,04
Экономия при брони: -12,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,48
Экономия при брони: -37,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
57,35
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
295,87
Экономия при брони: -21,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
128,87
Экономия при брони: -12,23 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
117,72
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн