Киев
Декспро (Dexpro)

Декспро (Dexpro)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
136,00 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
235,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
125,04
Экономия при брони: -12,08 грн
112,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
287,40
Экономия при брони: -17,40 грн
270,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
161,48
Экономия при брони: -37,30 грн
124,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
131,32 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
57,35
Экономия при брони: -3,06 грн
54,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
137,30 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
258,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
270,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
295,87
Экономия при брони: -21,21 грн
274,66 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70
Экономия при брони: -11,50 грн
141,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
138,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
131,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
125,07 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
228,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
139,00 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
228,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
128,87
Экономия при брони: -12,23 грн
116,64 грн
Декспро раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Дарница
117,72
Экономия при брони: -27,10 грн
90,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Декспро гранулы для орального раствора 25 мг пакет №10
Дарница
152,70 грн
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