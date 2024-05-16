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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом тутти-фрутти, №10 - Харьков (626332) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (20)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
10,22
Экономия: -1,40 грн
8,82 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
9,96
Экономия: -0,36 грн
9,60 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (28)
9,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (28)
9,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (16)
10,25
Экономия: -2,66 грн
7,59 грн
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
11,26
Экономия: -2,43 грн
8,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (35)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (15)
11,49
Экономия: -2,03 грн
9,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (22)
9,74
Экономия: -0,44 грн
9,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (20)
9,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
9,60
Экономия: -1,07 грн
8,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (5)
7,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
8,61
Экономия: -0,51 грн
8,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (3)
8,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (13)
9,99
Экономия: -1,96 грн
8,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (7)
9,94
Экономия: -1,07 грн
8,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (19)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
10,33
Экономия: -0,53 грн
9,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (15)
9,51
Экономия: -0,94 грн
8,57 грн